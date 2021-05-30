Житель Петрозаводска набрал микрозаймов на паспорт знакомой и попал под суд

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, сообщили на сайте ведомства.

Установлено, что с мая 2019 по январь 2020 года обвиняемый, используя паспортные данные своей знакомой, через интернет получил 5 займов в микрофинансовых организациях на 70 тысяч рублей.

При этом петрозаводчанин не собирался возвращать взятые кредиты, поскольку знал, что задолженность будет взыскана с хозяйки паспорта. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.