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Житель Петрозаводска набрал микрозаймов на паспорт знакомой и попал под суд

Новости. Криминал
16:47, 31 Мая 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, сообщили на сайте ведомства.

Установлено, что с мая 2019 по январь 2020 года обвиняемый, используя паспортные данные своей знакомой, через интернет получил 5 займов в микрофинансовых организациях на 70 тысяч рублей.

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При этом петрозаводчанин не собирался возвращать взятые кредиты, поскольку знал, что задолженность будет взыскана с хозяйки паспорта. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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