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Житель Петрозаводска нанес собутыльнику 2 удара ножом и отправился на 3 года за решетку

Новости. Криминал
16:59, 08 Апреля 2021
фото: pixabay
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В пьяной драке в поселке Чална спортсмен не рассчитал свои силы и чуть не зарезал нападавшего.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего петрозаводчанина. Он был призанан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре республики.

Суд установил, что ранее не имевший проблем с законом подсудимый выпивал в квартире знакомого в Чалне. Между ними произошел конфликт, во время которого потерпевший схватил нож и попытался нанести удар собутыльнику.

В ответ последний, имеющий спортивный разряд по борьбе, скрутил нападавшего и, выхватив нож, нанес им оппоненту 2 удара в область живота и спины.

Осознав произошедшее, мужчина оказал потерпевшему первую помощь и позвонил в больницу, куда последний был доставлен и проходил длительное лечение. По данному факту полиция возбудила уголовное дело, подозреваемый был задержан и взят под стражу.

В ходе следствия мужчина признавал вину и оказывал активное содействие расследованию. С учетом этих смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 3 годам заключения в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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