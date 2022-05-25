Житель Петрозаводска нашел на улице банковскую карту и пошел за водкой и ликером

В столице Карелии женщина поняла, что потеряла карту, когда стала получать СМС-уведомления о списании средств.

По сообщению МВД Карелии, потерпевшая — 32-летняя петрозаводчанка — обратилась в полицию с заявлением о хищении сбережений со счёта. Женщина пояснила, что обнаружила на мобильном телефоне СМС-уведомления о списании средств. В этот момент петрозаводчанка, находившаяся дома, поняла, что утеряна банковская карта, и она находится в чужих руках. Несмотря на то, что горожанка тут же заблокировала карту, кто-то незаконно списал 1 357 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель. Он рассказал, что нашёл банковскую карту на одной из улиц города. Однако вместо того, чтобы сообщить об этом в банк или предпринять попытку самостоятельно отыскать законного владельца, мужчина забрал её и отправился по магазинам. Приобрёл водку, ликёр, шоколад, сигареты, затем выбросил платёжный инструмент.

Петрозаводчанин сознался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, шесть лет лишения свободы грозит жителю Карелии за покупку газовой зажигалки по чужой карте.