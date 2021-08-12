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Житель Петрозаводска нашел на улице банковскую карту и устроил себе праздник

Новости. Криминал
18:20, 16 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В столице Карелии 36-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, выпив за чужой счет.

По сообщению МВД в Карелии, в петрозаводскую полицию обратился 23-летний горожанин. Он сообщил, что потерял банковскую карту, с которой впоследствии было списано 1 666 рублей.

Полицейские установили, что нашел карту на улице и воспользовался чужими деньгами 36-летний ранее судимый за кражи петрозаводчанин. По версии следствия, путем бесконтактной оплаты мужчина приобрел в магазине алкоголь.

Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, жителю Петрозаводска, выпившему ворованный коньяк за 9,5 тысячи рублей, грозит два года лишения свободы.

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