Житель Петрозаводска не смог пройти мимо оставленного без присмотра в парке велосипеда

Велосипедист напрасно оставил свое средство передвижения, не пристегнутым в центральном парке столицы Карелии.

Житель Петрозаводска, отправившись 14 июня на велопрогулку по центру города, не подозревал, что станет жертвой преступления. В Парке культуры и отдыха он ненадолго оставил своего двухколесного друга без присмотра и отлучился. Когда же решил продолжить путешествие, выяснил, что велосипед исчез. Сообщение о происшествии поступило в полицию. Стоимость ущерба составила 13 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 39-летнего петрозаводчанина, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с аналогичными кражами. По версии полиции, тот, оказавшись в парке и обнаружив бесхозный велосипед, какое-то время подождал, но, убедившись, что за ним не наблюдают, укатил байк домой. Мужчина планировал продать свою добычу. Этим планам помешали полицейские. Велосипед будет возвращен владельцу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, подозреваемый в краже велосипеда из подъезда дома в Петрозаводске попал в объектив камеры.