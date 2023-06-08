Житель Петрозаводска обгорел на отдыхе у костра

Петрозаводчанин в лесу в районе Кондопоги получил сильные ожоги, отдыхая у костра, сообщили в МЧС Карелии.

Днем 8 июня спасателям Петрозаводска поступило сообщение из городской БСМП о том, что к ним в отделение травматологии с ожогами привезли жителя карельской столицы 1962 года рождения.

Врачи диагностировали у него термический ожог спины и пальцев правой кисти третьей степени на общей площади тела 8%.



По предварительным данным МЧС Карелии, мужчина обгорел у костра, который он развел в лесу рядом с Кондопогой. Проверка обстоятельств происшествия продолжается.



Ранее мы сообщали о жителе Медвежьегорского района, который также на отдыхе у костра получил ожоги на площади 50% тела.



Позже вертолетом санавиации его отвезли в Санкт-Петербург.