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Житель Петрозаводска обокрал рыбную лавку на 40 тысяч рублей

Новости. Криминал
15:47, 08 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию поступило заявление о краже от работников рыбного магазина, расположенного в жилом доме, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что злоумышленник ночью проник в торговое помещение в Петрозаводске, похитил рыбную продукцию и деликатесы почти на 40 тысяч рублей. При этом он воспользовался оригинальным ключом.

Подозреваемым оказался 49-летний петрозаводчанин. Мужчина пояснил, что ключ от его квартиры подошел к замку от двери магазина.  Часть краденого он употребил самостоятельно, а часть продал.

Возбуждено уголовное дело.

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