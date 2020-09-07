Житель Петрозаводска обокрал рыбную лавку на 40 тысяч рублей

В полицию поступило заявление о краже от работников рыбного магазина, расположенного в жилом доме, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что злоумышленник ночью проник в торговое помещение в Петрозаводске, похитил рыбную продукцию и деликатесы почти на 40 тысяч рублей. При этом он воспользовался оригинальным ключом.



Подозреваемым оказался 49-летний петрозаводчанин. Мужчина пояснил, что ключ от его квартиры подошел к замку от двери магазина. Часть краденого он употребил самостоятельно, а часть продал.

Возбуждено уголовное дело.