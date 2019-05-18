Житель Петрозаводска получил условный срок за избиение инспектора ГИБДД

Петрозаводский городской суд вынес приговор местному жителю за применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщается на сайте суда.

В 2014 году сотрудники ДПС остановили BMW для проверки документов. Оказалось, что водитель за рулем был пьян и ранее лишен прав на управление автомобилем. Инспекторы потребовали документы, а мужчина в ответ попытался сбежать.

Стражи порядка начали преследование. Тогда нетрезвый злоумышленник напал на одного из них и побил.

Суд приговорил нарушителя к 3 годам условного заключения, а также удовлетворил гражданский иск о взыскании морального вреда в 30 тысяч рублей в пользу пострадавшего полицейского.