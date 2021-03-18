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Житель Петрозаводска при продаже запчасти в интернете лишился денег

Новости. Происшествия
10:15, 19 Марта 2021
фото: © mikegi/pixabay
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Интернет-мошенники обманули очередного петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший – 34-летний горожанин – сообщил в дежурную часть полиции, что у него украли сбережения. Заявитель рассказал, что разместил пост о продаже аккумуляторной батареи на онлайн-доске бесплатных объявлений. В скором времени откликнулся неизвестный, однако переписку он вел не через чат сайта, а в мессенджере.

Потенциальный покупатель спросил, есть ли возможность оформить доставку в другой город. Получив положительный ответ, собеседник отправил петрозаводчанину ссылку якобы для оплаты товара и его доставки. В открывшемся ресурсе мужчина ввёл реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код (CVV/CVC), а также пароль из смс. После чего на его мобильный телефон пришло уведомление о списании 2 089 рублей. В этот момент житель карельской столицы понял, что попался на уловку аферистов.

Он сразу сообщил о случившемся специалистам банка и правоохранителям. В настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок через интернет. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, которые вам отправляют в мессенджерах якобы для оплаты товара и доставки. Помните, злоумышленники предпочитают пользоваться системой мгновенного обмена сообщениями, а не чатами на сайтах бесплатных объявлений. Ни в коем случае никому не сообщайте и не вводите на неизвестных ресурсах реквизиты ваших банковских карт и пароли из смс. Если вас просят выполнить вышеуказанные действия, прекратите переписку.

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