Житель Петрозаводска пришел в гости и украл мобильник

В столице Карелии полицейские раскрыли кражу мобильного телефона.

В дежурную часть полиции обратилась 29-летняя горожанка. Она находилась в компании, гостях у знакомой. Кто-то из компании похитил ее мобильный телефон. Ущерб превысил 19 тыс. рублей, сообщает сайт МВД по Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 35-летнего подозреваемого. Он рассказал, что был в гостях и все находились в комнате, а гаджет заявительницы – на кухне. Воспользовавшись случаем, мужчина похитил телефон. Впоследствии за его сбыт он выручил 3 500 рублей. Денежные средства потратил на личные нужды.

Полицейские установили местонахождение похищенного телефона и изъяли его. По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.