Житель Петрозаводска проголодался и ограбил овощной ларек по соседству с домом

Голодный мужчина вынес ночью продукты и сигареты из торгового павильона, разбив камнем стекло.

По сообщению МВД Карелии, на прошлой неделе в петрозаводскую полицию поступило заявление от владельца ларька, в котором продаются овощи и фрукты. Ночью кто-то проник в помещение, разбив камнем стекло. В числе похищенного оказались сигареты, продукты, а также разменные деньги.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 44-летний горожанин. Он дал признательные показания.

Дом, в котором проживает подозреваемый, находится неподалеку от торгового павильона. Ночью выпивший мужчина решил поживиться чем-нибудь съестным, проник в ларек и забрал все, что попалось под руку. Часть товаров полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, мужчина в Петрозаводске накануне 8 марта наворовал парфюмерии.