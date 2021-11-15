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Житель Петрозаводска убежал из магазина с бутылкой крепкого алкоголя за 1250 рублей

Новости. Криминал
11:42, 10 Декабря 2021
фото: © pexels.com

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Петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела, сбежав из магазина с неоплаченным алкоголем.

В полицию обратился представитель одного из магазинов в столице Карелии. Он сообщил, что неизвестный открыто похитил бутылку крепкого алкоголя стоимостью 1 250 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, расположенные в зале. На записи видно, как мужчина взял с витрины спиртное и направился в сторону выхода, минуя кассовую зону. Работники торговой точки обратили внимание на посетителя и попросили показать чек, однако тот сразу же бросился бежать. Попытки догнать его успехом не увенчались.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он признался в содеянном и рассказал, что алкоголь выпил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется дознание.

Ранее житель поселка с ломом сходил в магазин и накрыл стол для приятеля.

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Комментарии

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Полезный кир
2021-12-10 11:53:33
Ну слава Богу что выпил, чью то жизнь может спас.
Offff
2021-12-10 11:53:03
Кот... с ним был ?
Саныч
2021-12-10 13:59:57
Offff, )))))
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