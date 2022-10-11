Житель Петрозаводска в новом наворованном белье предстал перед сотрудниками полиции

Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина, который приоделся в гипермаркете, а заплатить забыл.

Как рассказали в управлении Росгвардии Карелии, в понедельник, 24 октября, ранним утром на пункт отдела вневедомственной охраны в Петрозаводске поступил вызов из охраняемого гипермаркета.

Туда была направлена группа задержания. По прибытии росгвардейцы со слов охранника установили, что неизвестный гражданин попался на хищении товаров: нательного белья, брюк, футболки, шапки, перчаток и толстовки.

Гражданин надел похищенное на себя и попытался миновать кассовый узел. Нарушителя остановили. Им оказался 40-летний горожанин. Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей.

Представители Росгвардии доставили задержанного в отделение полиции.