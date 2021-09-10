Житель Петрозаводска, ведущий асоциальный образ жизни, воспользовался финансами незнакомки

Петрозаводчанка против своей воли накормила и напоила асоциального гражданина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась горожанка. Женщина рассказала, что пропала её банковская карта, и кто-то списал с неё более двух с половиной тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили личность 64-летнего подозреваемого — мужчину, ведущего асоциальный образ жизни. Как объяснил подозреваемый, на улице он заметил, как у прохожей выпала из кармана банковская карта. Подобрав находку, мужчина отправился по магазинам покупать алкоголь и продукты, которые впоследствии выпил и съел.

Уголовное дело возбуждено о краже, совершенной с банковского счета.