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Житель Петрозаводска, ведущий асоциальный образ жизни, воспользовался финансами незнакомки

Новости. Криминал
09:47, 15 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

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Петрозаводчанка против своей воли накормила и напоила асоциального гражданина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась горожанка. Женщина рассказала, что пропала её банковская карта, и кто-то списал с неё более двух с половиной тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили личность 64-летнего подозреваемого — мужчину, ведущего асоциальный образ жизни. Как объяснил подозреваемый, на улице он заметил, как у прохожей выпала из кармана банковская карта. Подобрав находку, мужчина отправился по магазинам покупать алкоголь и продукты, которые впоследствии выпил и съел.

Уголовное дело возбуждено о краже, совершенной с банковского счета.

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