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Житель Петрозаводска забил до смерти доской своего знакомого

Новости. Криминал
15:02, 20 Марта 2023
фото: © Следком Карелии

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Суд в Петрозаводске арестовал обвиняемого в жестоком убийстве.

Сотрудники Следкома Карелии расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное 16 марта.

По предварительным данным пресс-службы регионального Следкома, 15 марта в квартире жилого дома по улице Пархоменко в Петрозаводске обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в этом преступлении задержан 49-летний знакомый потерпевшего. Мужчина признался в преступлении и пояснил, что во время ссоры дважды ударил оппонента деревянной доской по голове. От полученных ударов мужчина скончался на месте.

Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

Расследование продолжается. Назначены судебные экспертизы, продолжаются допросы свидетелей, рассказали в пресс-службе республиканского Следкома. 

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