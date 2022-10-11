Житель Петрозаводска зарезал собутыльника одним ударом ножа в грудь

Убийство произошло в ночь на 22 ноября в одном из общежитий Петрозаводска.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в одной из комнат общежития в Петрозаводске нашли труп мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, в ночь на 22 ноября в комнате компания распивала спиртное. Завязался конфликт.



Один из мужчин ножом нанес собутыльнику колото-резаное ранение в грудь, от которого наступила смерть.

По подозрению в убийстве задержан 51-летний мужчина, проживающий в этом же общежитии. Его заключили под стражу. Расследование продолжается.