Житель Петрозаводска зарезал знакомого во время пьяного застолья

Обвиняемого в убийстве мужчину могут посадить на 15 лет.

Как сообщает Следком Карелии, в ночь на 20 ноября 2018 года 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в Петрозаводске, в ходе распития спиртного поссорился со своим знакомым и напал на него с ножом. Хозяин застолья причинил собутыльнику множественные колото-резаные ранения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет, уточнили в Следкоме Карелии.