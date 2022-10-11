Житель поселка Карелии обгорел на пожаре

В Пудожском районе на пожаре в жилом доме пострадал человек.

Как сообщили в Госкомитете по безопасности и жизнедеятельности Карелии, в минувший вторник, 18 октября, в поселке Красноборском Пудожского района произошел пожар в двухквартирном деревянном доме. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера в 4.24.

К месту пожара были направлены силы пожарных частей №50 и №51. На момент прибытия боевых расчетов здание было охвачено огнем. Площадь пожара составила 140 кв м. Стропильная часть дома частично обрушилась. Из-за сильного ветра возникла угроза распространения огня на близлежащие постройки и лесополосу.

Тушили возгорание тремя пожарными стволами, с подвозом воды. К работе привлекалась также добровольная дружина. В течение 30 минут пожар удалось локализовать. Распространения огня дальше – на лес и соседние дома допущено не было.

В результате пожара один из жителей получил ожоги, ему была оказана медицинская помощь. Причины возгорания, а также виновный устанавливаются.