Житель поселка Карелии обгорел на пожаре

В Пудожском районе на пожаре в жилом доме пострадал человек.
Как сообщили в Госкомитете по безопасности и жизнедеятельности Карелии, в минувший вторник, 18 октября, в поселке Красноборском Пудожского района произошел пожар в двухквартирном деревянном доме. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера в 4.24.
К месту пожара были направлены силы пожарных частей №50 и №51. На момент прибытия боевых расчетов здание было охвачено огнем. Площадь пожара составила 140 кв м. Стропильная часть дома частично обрушилась. Из-за сильного ветра возникла угроза распространения огня на близлежащие постройки и лесополосу.
Тушили возгорание тремя пожарными стволами, с подвозом воды. К работе привлекалась также добровольная дружина. В течение 30 минут пожар удалось локализовать. Распространения огня дальше – на лес и соседние дома допущено не было.
В результате пожара один из жителей получил ожоги, ему была оказана медицинская помощь. Причины возгорания, а также виновный устанавливаются.
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