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Житель поселка Карелии, пропавший по дороге на работу, найден мертвым

Новости. Общество
11:38, 16 Октября 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Тело жителя поселка Ведлозеро Пряжинского района, которого искали с 6 октября, нашли в озере.

Как сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас", мужчина найден сотрудниками Карельской Поисково-спасательной службой в озере Ведлозеро недалеко от берега.

"На первый взгляд, криминальной составляющей нет. Но окончательный ответ даст, конечно, экспертиза. Соболезнования родным и близким", - пишут в паблике.

Напомним, полиция, друзья и родные искали жителя 36-летнего поселка Ведлозеро Николая Николаева с 6 октября. В этот  день он ушел из дома на работу и не вернулся.

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Комментарии

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Острый
2020-10-16 13:01:01
Нынче убить могут просто так....время жестокое,к сожалению, или личные обстятельства, жалко парня, молодой совсем, соболезную родным и близким...
1677
2020-10-16 12:27:31
Что ж у него за такая работа была и чем он занимался, что б вот так?
кир
2020-10-16 11:45:39
Жизнь у него, бедолаги, не сложилась. А кто мог помочь?
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