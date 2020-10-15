Житель поселка Карелии, пропавший по дороге на работу, найден мертвым

Тело жителя поселка Ведлозеро Пряжинского района, которого искали с 6 октября, нашли в озере.

Как сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас", мужчина найден сотрудниками Карельской Поисково-спасательной службой в озере Ведлозеро недалеко от берега.

"На первый взгляд, криминальной составляющей нет. Но окончательный ответ даст, конечно, экспертиза. Соболезнования родным и близким", - пишут в паблике.

Напомним, полиция, друзья и родные искали жителя 36-летнего поселка Ведлозеро Николая Николаева с 6 октября. В этот день он ушел из дома на работу и не вернулся.