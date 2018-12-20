Житель района Карелии получил реальный срок за прогулы

Суд приговорил жителя Лахденпохья к году исправительных работ, однако мужчина не хотел работать, за что и попал в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района приняла участие в рассмотрении представления уголовно-исполнительной инспекции о замене не отбытого осужденным наказания на более строгий вид наказания.

Мужчина ранее был осужден за уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб государственному лесному фонду.

Было установлено, что осужденный систематически нарушал порядок и условия отбытия исправительных работ и без уважительных причин не выходил на работу.

Постановлением мирового судьи судебного участка Лахденпохского района от представление удовлетворено, неотбытая часть наказания в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства заменена на лишение свободы сроком 1 месяц 28 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.