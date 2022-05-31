Житель райцентра Карелии доказал свою любовь сожительнице кулаками

В Пряже мужчина из ревнивости избил подругу и стал фигурантом уголовного дела.

Как установил участковый, 38-летний житель Пряжи в один из майских вечеров нанес кулаками не менее пяти ударов по лицу сожительницы. Поводом послужила ревность. Мужчина был пьян, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснялось, ранее житель Пряжи уже распускал руки — в марте вступило в силу постановление о привлечении мужчины к административной ответственности по статье «Побои».

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске мужчина забил собутыльника до смерти и вызвал ему скорую.