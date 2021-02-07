Житель Санкт-Петербурга оставил доверчивого карела без телефона и денег

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемого в мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

От действий злоумышленника пострадали сразу несколько петрозаводчан. Так, в августе прошлого года в полицию Петрозаводска поступило заявление от 38-летнего горожанина.

Он сообщил, что лишился мобильного телефона и крупной суммы денег. Петрозаводчанин пояснил, что его гаджету потребовался срочный ремонт. Обращаться в местные сервисные центры мужчина не стал, решил воспользоваться частными услугами. На одной из известных интернет-площадок обнаружил объявление о ремонте. По смс связался с тем, кто его опубликовал.

"Специалист" уведомил потенциального клиента, что свою деятельность ведёт в Санкт-Петербурге. Жителя Петрозаводска это не смутило. Тогда собеседник попросил мужчину отправить по почте сам мобильный телефон, а также сразу оплатить работу. "Мастер" оценил её в 9 138 рублей. Петрозаводчанин выполнил всё, что ему сказали. После чего связь с "поставщиком услуг" оборвалась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили личность подозреваемого. Стражи порядка выяснили, что 20-летний ранее не судимый житель северной столицы причастен к ещё одному преступлению. Используя всё тот же популярный сайт объявлений, молодой человек, под предлогом приобретения товара обманным путём похитил 3 200 рублей, принадлежавших 36-летнему петрозаводчанину. Свою вину по этим двум эпизодам подозреваемый признал.

В отношении жителя Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество". В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.