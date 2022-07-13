Житель Санкт-Петербурга перевернулся на лодке в Карелии (ФОТО)

Спасатели оказали помощь мужчине, который перевернулся на моторной лодке и оказался в воде без спасательного жилета.

Мотолодка с мужчиной перевернулась 20 июля на озере Выгозеро в районе острова Бараний (Белая Гора). Об этом информирует паблик сегежских спасателей.

Отдыхающие из Санкт-Петербурга на мотолодке ПВХ выехали в район острова Белая Гора, но не рассчитали с погодными условиями.

Туристы выехали от железнодорожного вокзала, где ветра практически не ощущалось. Они прошли по реке Сегежа. На выходе в озеро Выгозеро сила ветра и высота волны были значительно больше. В результате мотолодка на волне встала «свечкой» и опрокинулась.

Мужчина, находившийся без спасжилета, оказался в воде. Он чудом успел зацепиться за перевернутую лодку. Турист долгое время в воде пытался перевернуть лодку, затем он сумел забраться на судно и ждал, пока ветром его прибьет к ближайшим островам.

Телефона у него с собой не оказалось, поскольку он забыл его на берегу. Мужчине оставалось только ждать помощи. Один из отдыхающих, оставшийся на берегу в ожидании уехавшей за багажом лодки, начал бить тревогу.

На поиски пострадавшего выехали две группы на патрульных катерах ОМВД и ГИМС Сегежи. Человек был обнаружен на острове Юхгуба и доставлен в Сегежу.

С ним «была проведена профилактическая беседа с вынесением административного наказания».

Ранее сообщалось, что спасатели достали из воды двух рыбаков, чья лодка налетела на «луду» на севере Карелии