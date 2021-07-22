Житель Санкт-Петербурга пострадал в ДТП на трассе в Карелии

ДТП с пострадавшим произошло в Медвежьегорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, во вторник, 27 июля, в 14:26 на 32 км + 800 м автодороги Лобское — Огорелыши водитель автомобиля «Лада Гранта» во время движения выбрал боковой интервал, который не позволил избежать столкновение с двигающимся навстречу автомобилем «ВАЗ-2105».

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель «ВАЗ», житель Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, грузовик насмерть сбил семилетнего мальчика на трассе в Карелии.