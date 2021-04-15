Жителей Сегежи просят определить будущее парка

В Молодежном центре Сегежи прошла стратегическая сессия «Каким будет парк города Сегежа?».

Мероприятие организовано инициативной командой совместно с Segezha Group и муниципальными властями в преддверии участия Сегежи во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Целью сессии стала разработка народного технического задания на подготовку проекта активации центрального парка города. В обсуждениях приняли участие активные горожане, представители молодежных и ветеранских организаций. А также студенты и школьники, местные эксперты, краеведы, историки, фотографы, представители городских сообществ, предприниматели, сотрудники администрации и Segezha Group.

Формат стратегических сессий позволил различным группам горожан объединиться в команды по 6 – 8 человек для создания совместных проектов развития территории.

Как рассказала представитель Segezha Group Натали Карапетян, каждая команда презентовала результаты работы и предлагаемые изменения. «Анализ всех карт, результатов работы в командах, индивидуальных высказываний составил основу анкеты для открытого голосования по формированию технического задания на подготовку проекта». Обсуждение продолжалось более трех часов, по его окончании часть участников объединилась в рабочую группу для совместной разработки предлагаемых решений на последующих этапах.

«Участники сессий сделали много важных предложений по созданию рекреационной зоны для горожан с учетом интересов разных возрастных групп», – отметил Владислав Кунин, член инициативной команды Сегежи, архитектор и градостроитель, председатель секции «Комфортная городская среда» градостроительного совета Союза архитекторов России.

Предложения, внесенные жителями города – участниками стратегической сессии, легли в основу анкеты. Каждый житель Сегежи может ответить на вопросы анкеты и определить будущее парка, его функциональное, событийное и сервисное наполнение.

Анкетирование началось 14 апреля и продлится десять дней до 24 апреля.

Анкета доступна Вконтакте в городском сообществе «Каким будет парк города Сегежа» по ссылке:



• Ссылка на фотоотчет стратегической сессии, прошедшей 9 апреля;

• Прием предложений от населения будет осуществляться со 02.04 по 26.04 на электронную почту segezha_park@mail.ru , а также по адресу г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а, администрация Сегежского городского поселения, каб. № 11 (в рабочие дни: с 09:00 до 12:45 и с 14:00 до 16:00).

• Анонсы будущих онлайн-мероприятий будут публиковаться на странице проекта в ВКонтакте: vk.com/segezha_park

Контакты для вопросов и предложений: представитель инициативной команды: Иван Пантелеев, 8(916)095-0577, 0950577@mail.ru

Информация о конкурсе: konkurs.gorodsreda.ru