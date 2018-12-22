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Новости. Общество
11:24, 22 Декабря 2018
фото: УФССП Карелии

Жителей Карелии предупредили, что дарить подарки госслужащим уголовно-наказуемо

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В преддверии новогодних и рождественских праздников министерство труда и социальной защиты Российской Федерации традиционно напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.

На сайтах карельских ведомств накануне новогодних праздников появилось сообщение о запрете дарить и получать подарки.

Так, Управление Россельхознадзора Карелии информирует, что запрещается дарить подарки работникам, замещающим государственные должности, государственным гражданским служащим и отдельным работникам. В свою очередь госслужащие не должны принимать подарки в связи с выполнением служебных обязанностей. В противном случае подарок расценивается как взятка.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

В Управлении службы судебных приставов, в свою очередь, просят исключить любые подарки. В противном случае сотрудники службы несут ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. В случае если подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность.

Запрет на дарение подарков, судя по сообщению Управления Россельхознадзора Карелии, действует для госслужащих не только на территории работы, но внеслужебное время.

"Кроме того, получение подарков и иных вознаграждений, в том числе во внеслужебное время, от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета", - говорится в письме Министерства труда и социальной защиты.

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Комментарии

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Бурякут
2018-12-22 11:31:57
Хм, Золотову , Чубайсу , Медведеву и проч... расскажите об
этом.
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