Жителей Карелии приглашают служить по контракту в Ленобласти с зарплатой от 140 тысяч в месяц

Управление Росгвардии Карелии производит отбор кандидатов для службы по контракту в Ленинградской области.

Как сообщили в Росгвардии республики, в настоящее время там производится набор желающих для прохождения военной службы по контракту сроком от 6 до 12 месяцев в войсковую часть 3526 поселка Лебяжье Ленинградской области.

«Денежное довольствие на период выполнения служебно-боевых задач от 140 тысяч рублей в месяц», — уточнили в Росгвардии.

На контракт требуются кандидаты от 18 лет, годные к военной службе и с образованием не менее 9 классов.

По вопросам поступления на военную службу желающих просят обращаться в Управление Росгвардии по Республике Карелия.