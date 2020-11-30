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Жителей Карелии проконсультируют по вопросам регулирования цен и тарифов

Новости. Общество
18:00, 01 Декабря 2020
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Госкомитет Карелии по ценам и тарифам 3 декабря проведет горячую линию.

В первый четверг месяца, 3 декабря, с 17.00 до 18.00 часов в Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам состоится "горячая линия", сообщили в ведомстве.

Жители республики смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов Госкомитете. Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно задать по телефону: (814 2) 57-62-38.

Ранее власти Петрозаводска анонсировали серию горячих линий.

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