Жителей Карелии проконсультируют по вопросам регулирования цен и тарифов

Госкомитет Карелии по ценам и тарифам 3 декабря проведет горячую линию.

В первый четверг месяца, 3 декабря, с 17.00 до 18.00 часов в Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам состоится "горячая линия", сообщили в ведомстве.

Жители республики смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов Госкомитете. Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно задать по телефону: (814 2) 57-62-38.

Ранее власти Петрозаводска анонсировали серию горячих линий.