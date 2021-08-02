Жителей Карелии проконсультируют по вопросам цен и тарифов

Горячая линия состоится 5 августа в Госкомитете Карелии по ценам и тарифам, сообщили в правительстве республики.

В Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам состоится «горячая линия». На вопросы граждан ответят 5 августа с 17.00 до 18.00.

В течение часа жители республики смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов ведомства. Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно задать по телефону: (814 2) 77-79-49.