Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Необходима донорская кровь AB (IV) Rh(-), сообщается на карельской станции переливания крови.
Крови данной группы и резус-принадлежности недостаточно.
Доноров с Kell + антигеном временно не принимают. Забор плазмы временно приостановлен.
Доноры, проживающие в районах Карелии при каждом обращении в ГБУЗ "РСПК" должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (срок годности справки – 3 дня со дня получения).
Ранее сообщалось, что в учреждении соблюдаются все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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