Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Необходима донорская кровь AB (IV) Rh(-), сообщается на карельской станции переливания крови.

Крови данной группы и резус-принадлежности недостаточно.

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают. Забор плазмы временно приостановлен.

Доноры, проживающие в районах Карелии при каждом обращении в ГБУЗ "РСПК" должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (срок годности справки – 3 дня со дня получения).

Ранее сообщалось, что в учреждении соблюдаются все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.