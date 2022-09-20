Жителей Петрозаводска приглашают на осенний забег

В субботу на набережной столицы Карелии состоится забег в честь дня клуба «Бегать модно».

Одному из крупнейших беговых сообществ Карелии – клубу «Бегать модно» - исполняется 7 лет. В честь этого события 8 октября на набережной Онежского озера в Петрозаводске состоится традиционный забег. Об этом сообщили в Минобразования и спорта республики.

«Забег «День рождения Бегать модно» - это отличная возможность для любителей активного образа жизни сравнить свои результаты в начале и в завершении бегового сезона - программа и трасса забега повторяют Петрозаводский полумарафон», - говорится в сообщении министерства.

Для участников забега подготовлены три дистанции: 21 километр (полумарафон), 10,5 км, 5,25 км. Здесь ждут как любителей бега, так и скандинавской ходьбы. Для юных спортсменов будут организованы детские старты.

Подробная информация о мероприятии здесь.

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