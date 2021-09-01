Жителей Петрозаводска приглашают на субботник в новом сквере на Древлянке

Администрация Петрозаводска приглашает неравнодушных горожан на субботник в Еловом сквере.

Завтра, 3 сентября, в 16.00 в Еловом сквере состоится очередной субботник. Мероприятие на Древлянке станет первым в осеннем сезоне акции «Чистый Петрозаводск».

Неравнодушных горожан приглашают присоединиться к уборке на озеленённой территории. Участникам предоставят весь необходимый инвентарь, мешки для мусора и перчатки. Место встречи — район пересечения улицы Новосёлов и Морозного проезда.

Жители карельской столицы и сами могут выступить инициаторами субботников или мероприятий по санитарной обрезке растений. Предложить свою территорию для участия в осенних акциях «Чистый Петрозаводск» (уборка) или «Выходные в любимом парке» (формовка деревьев и кустарников) можно на адрес электронной почты: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. Сейчас специалисты составляют перечень территорий для будущих субботников, в т. ч. принимают заявки от горожан. В письме следует указать контактное лицо, телефон для связи, территорию, которую планируется очистить от мусора, а также отметить необходимость предоставления мешков и перчаток.

В весенне-летний период на общественных и дворовых территориях Петрозаводска состоялось несколько сотен акций по уборке мусора, обрезке и посадке зелёных насаждений. В них приняли участие специалисты Администрации, различных ведомств, школьники и студенты, экоактивисты, предприятия и общественные организации, а также просто неравнодушные горожане. По итогам прошедших мероприятий было вывезено более 500 кубометров мусора. Акции «Чистый Петрозаводск» и «Выходные в любимом парке» проходят весной, летом и осенью уже не первый год.