Жителей Петрозаводска приглашают привести в порядок пляж «Пески»

В субботу на пляже «Пески» пройдет первая в этом году масштабная уборка береговой линии от мусора.

Минприроды Карелии приглашает всех желающих убрать берег пляжа. Акция «Вода России» пройдет 14 мая, сообщили в ведомстве.

Минприроды традиционно не только курирует акцию — сотрудники и сами принимают участие в уборке берегов, а также приглашают всех неравнодушных граждан сделать берега озер чище.

Министерство обеспечит участников акции мешками и перчатками. Сбор участников состоится в 14 мая в 11.00 у кафе «Солоха».

Акция пройдет в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В этом году от мусора планируется убрать более 113 километров прибрежных зон.

Ранее сообщалось, на этой неделе субботники пройдут в центре Петрозаводска, на Кукковке и Зареке.