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Новости. Общество
17:20, 29 Декабря 2018
фото: Федерация лыжных гонок РК

Жителей Петрозаводска приглашают провести каникулы на лыжне, катке или зимнем стадионе

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Январь традиционно открывает в Карелии декаду спорта и здоровья. В Петрозаводске в первые дни нового года пройдет много спортивных мероприятий на свежем воздухе, куда можно будет пойти всей семьей, с друзьями, коллегами.

В первый день нового года жителей города приглашают проявить мужество и присоединиться к Всероссийской акции "Побегай 1 января". Участвовать в ней может каждый. Главное – выбрать километры по силам.

На стадионе "Юность" можно пробежаться вместе с теми, кто готов к дистанции подлиннее: 5, 10, 21 и даже 42 километра.

Маршрут будет пролегать по набережной Варкауса, стадиону "Юность" и до лыжной трассы "Фонтаны". В начале трассы "Фонтаны" и на стадионе бегунов будет ожидать горячее питье и фотосессия.

Старт забегов на 42 км состоится в 8.40, на 21 км – в 11.00, на 10 км – в 12.00, на 5 км – в 12:20. В забеги можно включиться по своему усмотрению, то есть пробежать любую дистанцию и зафиксировать ее. Начинается такая пробежка в 12 часов.

На мероприятие приглашаются и любители "скандинавской" ходьбы – можно выбрать дистанцию на 10 км или пройти любую другую. Старт - от "Фонтанов" в 12.00. Участникам рекомендуется подойти в 11.45.

7 января на площадках стадиона "Спартак" горожан ждет турнир по снежному волейболу. Можно принять участие, собрав команду, а можно просто прийти посмотреть, что это за игра, ведь в Петрозаводске в такой волейбол еще не играли. Женские и мужские пары приглашают сыграть по правилам пляжного волейбола, но только на снежных площадках.

Подробная информация о всех мероприятиях – на сайте "Петрозаводск спортивный"!

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Комментарии

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David
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Нееее, нас диван приглашает и бутылочка!
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