Жителей Петрозаводска пригласили сдать опасные отходы

Петрозаводчане 24 ноября смогут сдать ртутьсодержащие отходы для безопасной утилизации.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в четверг, 24 ноября, горожане смогут сдать ртутьсодержащие отходы для безопасной утилизации.

Контейнер будет установлен с 12.00 до 19.00 возле здания ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: Вытегорское шоссе, 82.

Подобный сбор опасных ртутьсодержащих отходов проводится каждый последний четверг месяца. Кроме того, на соседней площадке «Автоспецтранса» автолюбители могут сдать на утилизацию отработанные шины — доступ к контейнеру открыт ежедневно с 9.00 до 16.00.

В администрации напомнили телефон ПМУП «Автоспецтранс»: +7 (8142) 57-18-89.