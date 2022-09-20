Жителей Петрозаводска зовут озеленить сквер Анны Лисицыной

Администрация Петрозаводска приглашает жителей на озеленительную акцию в сквере Анны Лисицыной.
В среду, 5 октября, в 16 часов в сквере Анны Лисицыной на Октябрьском проспекте пройдёт акция по озеленению. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.
На территории парка планируется высадить деревья и декоративные кустарники. Участникам предоставят необходимый инвентарь. Перед посадкой специалисты управления благоустройства и экологии проведут традиционный мастер-класс.
В этом году сквер Анны Лисицыной благоустроили: брусчаткой замостили пешеходные дорожки, установили детскую площадку с резиновым покрытием, скамейки и урны. В ближайшее время в сквере запланирован монтаж арт-объекта «Одуванчик».
Ранее сообщалось, как благоустроили сквер Анны Лисицыной.
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