Жителей республики научат одеваться по-карельски

Жителей районов Карелии приглашают бесплатно научиться надевать и носить народную одежду.

В правительстве Карелии рассказали, что 23 ноября в Пряжинском районе и 29 ноября в Кондопоге состоятся мероприятия в рамках проекта «Дворовый этикет». Участникам презентуют проект и проведут мастер-класс по правилам использования традиционного костюма.

Медиапособие по традиционному костюму Республики Карелия «Дворовый этикет» — победитель конкурса Фонда президентских грантов. Проект реализуется Союзом карельского народа и Центром народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия.

В рамках проекта были пошиты мужской, два женских и детский костюмы, скоро завершится работа над пособиями, раскрывающими тонкости надевания и ношения одежды карельского народа XIX века. Пособия создаются в двух версиях — как видео и как бумажное издание.

Принять участие в матер-классах могут все желающие, вход свободный.

Мероприятия будут проводиться 23 ноября, в 14.00 в этнокультурном центре Пряжинского района, а 29 ноября, 15:00 — в Кондопожской центральной районной библиотеке.