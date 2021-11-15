890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Жителей республики научат одеваться по-карельски

Новости. Культура
18:20, 19 Ноября 2021
фото: © Парвительство Карелии

Новости партнеров

Жителей районов Карелии приглашают бесплатно научиться надевать и носить народную одежду.

В правительстве Карелии рассказали, что 23 ноября в Пряжинском районе и 29 ноября в Кондопоге состоятся мероприятия в рамках проекта «Дворовый этикет». Участникам презентуют проект и проведут мастер-класс по правилам использования традиционного костюма.

Медиапособие по традиционному костюму Республики Карелия «Дворовый этикет» — победитель конкурса Фонда президентских грантов. Проект реализуется Союзом карельского народа и Центром народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия.

В рамках проекта были пошиты мужской, два женских и детский костюмы, скоро завершится работа над пособиями, раскрывающими тонкости надевания и ношения одежды карельского народа XIX века. Пособия создаются в двух версиях — как видео и как бумажное издание.

Принять участие в матер-классах могут все желающие, вход свободный.

Мероприятия будут проводиться 23 ноября, в 14.00 в этнокультурном центре Пряжинского района, а 29 ноября, 15:00 — в Кондопожской центральной районной библиотеке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:46
Ничего лишнего - только деньги
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии
Налоговая нагрузка, связанная с кадастровой стоимостью недвижимости, вырастет в 2022 году, но у бизнеса нашлись защитники, которых нет у населения.
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 4
Сегодня 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 3
17.11.2021 15:30
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 20
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»