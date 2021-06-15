Жители более десяти домов в центре Петрозаводска останутся в четверг без горячей воды

В части домов на Первомайском проспекте и улице Шотмана 17 июня отключат горячее водоснабжение, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации АО «ПКС – Тепловые сети», 17 июня с 9 до 21 часа в части домов на Первомайском проспекте и улице Шотмана отключат горячее водоснабжение. Временные неудобства связаны с работами по модернизации теплотрассы.

На указанный срок приостановят подачу горячей воды потребителям в домах №№ 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37А, 37Б, 18, 20, 22, 22А, 22Б на Первомайском проспекте и домах № 23 и № 44 на улице Шотмана.

Ранее директор ТЭЦ Петрозаводска объяснил, почему прекращены эксперименты с отключением горячей воды.