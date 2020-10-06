Жители частного дома в Петрозаводске устроили опасную свалку

Специалисты администрации города обнаружили опасную свалку мусора и легковоспламеняющихся бытовых отходов на Перевалке.

По сообщению мэрии, представители администрации в ходе рейда по выявлению нарушений земельного законодательства обнаружили на участке индивидуального жилого дома по улице Плеханова свалку мусора и легковоспламеняющихся материалов.

Специалисты администрации обратились в надзорные органы, которые провели необходимую проверку. В результате организаторам опасной свалки было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Ранее власти Петрозаводска рассказали о борьбе со свалками в городе.