В Кондопожском районе Карелии проводят эксперимент по очистке воды

На кондопожском водозаборе продолжается научный эксперимент по созданию технологии очистки воды из озера Нигозеро, сообщил глава администрации района.

«Ранее компания „Заневка“ подготовила и предложила проектное решение, принципы которого уже 6 месяцев тестируются на Кондопожском водозаборе под руководством и непосредственным участием Ефтифеева Юрия Павловича — кандидата технических наук, доцента, автора более 30 научных трудов и различных практических проектов в области очистки воды, в том числе в Петрозаводске», — сообщил на своей странице в соцсети Виталий Садовников.

Глава районной администрации рассказал, что после завершения этой работы будет подготовлена проектно-сметная документация для внедрения новой технологии очистки воды. Она должна быть готова к 2022 году.

Также Виталий Садовников отметил, что, несмотря на долгий срок службы водозабора, все узлы и механизмы находятся в рабочем состоянии, система очистки обслуживается должным образом.