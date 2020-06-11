890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Улететь на юг из Петрозаводска можно за полцены 1
11.06.2020 09:40
Вспышка коронавируса зафиксирована в вахтовом городке в Карелии – началась эвакуация (СРОЧНО) 3
11.06.2020 23:38
"В общепите все давно уже не очень хорошо" 3
11.06.2020 11:04
Медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по комбинату в Карелии 3
11.06.2020 12:57
Новый очаг COVID-19 выявлен в вахтовом городке в Карелии 5
11.06.2020 11:10

Жители города горняков в Карелии очистили от мусора берег озера Контокки (ФОТО)

Новости. Общество
08:55, 12 Июня 2020
фото: Новости Костомукши/vk.com/novkos
Загрузка...

Костомукшане собрали 340 кг мусора на береговой линии Контокки.

В минувший четверг жители Костомукши провели субботник в рамках акции "Вода России". 60 костомукшан пришли к озеру Контокки, чтобы совместными усилиями очистить береговую линию от накопившегося там мусора, пишут "Новости Костомукши".

Участников акции ждали одноразовые стаканчики, окурки, жестяные банки, стеклянные и пластиковые бутылки, упаковки из-под чипсов, обертки и стекло, осколками которого, словно ковром, были устланы тропинки вдоль озера.

В этом году мусора было собрано не так много, как в предыдущие – 340 килограмм или 36 мешков.

Большой вклад в уборку внесли неравнодушные костомукшане, своими силами проводившие субботники, и организация "Чистый город", занимавшаяся очисткой берега ранее.

Ранее глава Петрозаводска навела порядок в парке Сенаторка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали
07.06.2020, 14:30
Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают?

Аналитика

11.06.2020 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками 1
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 7
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 6
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 7
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»