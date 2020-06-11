Жители города горняков в Карелии очистили от мусора берег озера Контокки (ФОТО)

Костомукшане собрали 340 кг мусора на береговой линии Контокки.

В минувший четверг жители Костомукши провели субботник в рамках акции "Вода России". 60 костомукшан пришли к озеру Контокки, чтобы совместными усилиями очистить береговую линию от накопившегося там мусора, пишут "Новости Костомукши".

Участников акции ждали одноразовые стаканчики, окурки, жестяные банки, стеклянные и пластиковые бутылки, упаковки из-под чипсов, обертки и стекло, осколками которого, словно ковром, были устланы тропинки вдоль озера.

В этом году мусора было собрано не так много, как в предыдущие – 340 килограмм или 36 мешков.

Большой вклад в уборку внесли неравнодушные костомукшане, своими силами проводившие субботники, и организация "Чистый город", занимавшаяся очисткой берега ранее.

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