Жители города в Карелии перевели мошенникам более 300 тысяч рублей

В полицию Костомукши поступило заявление от 31-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что ему позвонил сотрудник службы безопасности банка и уточнил, оформлял ли тот заявку на получение кредита. Костомукшанин забеспокоился и ответил, что не совершал таких действий.



Лжесотрудник предложил отменить заявку в режиме реального времени. Для этого он потребовал назвать реквизиты карты и коды из сообщений.



Мошенники зашли в "личный кабинет" жителя Карелии и оформили заявку на кредит в 300 тысяч рублей. Банк отказал в выдаче кредита. Но злоумышленники не сдались, запросили у доверчивого мужчины реквизиты другой карты и украли с нее 28,5 тысяч рублей.

В этот же день с аналогичным заявлением обратилась 76-летняя костомукшанка. В результате телефонного общения с лжесотрудниками службы безопасности она лишилась около 340 тысяч рублей.

Ранее жители Карелии за неделю перевели мошенникам более 1 млн рублей.