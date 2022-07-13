Жители города в Карелии жалуются на «колодцы-убийцы»

В Суоярви местные жители утверждают, что горожане получают травмы из-за плохого благоустройства территории рядом с колодцами.

Жители Суоярви жалуются на состояние колодцов на улице Гагарина, у дома № 38, и на Петрозаводском шоссе, у дома № 21. По их словам, рядом с этими колодцами люди получают травмы. Об этом информирует паблик «Наш город Суоярви».

На улице Гагарина, у дома № 38, за прошедшую зиму было несколько случаев травмирования людей. Рядом с колодцем на Петрозаводском шоссе, у дома № 21, зимой местная жительница сломала ногу.

Автор поста предлагает обратить внимание на необходимость тщательного обслуживания территорий колодцев.

«Что странно и не совсем понятно, что люди не обращаются в суды за возмещением ущерба. Значит, можно сделать предположение, что травм гораздо больше. Так значит, дело вовсе не в колодцах, а в тех, кто получает деньги за их обслуживание?», — гласит текст поста.

«А ведь скоро опять зима и опять наши земляки потянутся на приём к хирургам и травматологам», — резюмирует автор.

Ранее сообщалось, что в Карелии двое работников очистных сооружений упали в колодец и чуть не погибли.