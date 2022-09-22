Жители Карелии добровольно сдали 4 единицы оружия за неделю

Сотрудники Росгвардии проверили более 70 владельцев оружия в республике.

За прошедшую неделю прошло 77 проверок, касающихся обеспечения сохранности находящего у граждан огнестрельного оружия и патронов к нему. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Жители республики добровольно сдали 4 единицы оружия. Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях, 1 — в сфере частной охранной деятельности. За неделю изъято 2 единицы оружия.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске мужчина на заре выстрелил в сожительницу из травматического оружия.