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Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам оружие

Новости. Общество
10:07, 15 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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Сотрудники Росгвардии выявили 8 правонарушения в сфере оборота оружия, сообщили в ведомстве.

С 6 по 13 ноября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведена 51 проверка обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Выявлено 8 правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъята 1 единица оружия.

Жители республики добровольно сдали 8 единиц огнестрельного оружия.

Ранее росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск.

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