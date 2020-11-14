Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам оружие

Сотрудники Росгвардии выявили 8 правонарушения в сфере оборота оружия, сообщили в ведомстве.
С 6 по 13 ноября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведена 51 проверка обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Выявлено 8 правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъята 1 единица оружия.
Жители республики добровольно сдали 8 единиц огнестрельного оружия.
Ранее росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск.
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