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Жители Карелии, контактировавшие с заболевшей COVID-19, находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
11:10, 25 Мая 2020
фото: © Денис Гришкин/ТАСС
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У жителей Беломорска, которые общались с пенсионеркой, заразившейся коронавирусом после похорон, наблюдается клиническая картина COVID-19.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", в последние дни в Беломорске зарегистрировано восемь случаев пневмонии. У всех взяты анализы на коронавирус. 

"У всех заболевших клиническая картина коронавируса, трое пациентов старше 70 лет в тяжелом состоянии, с тотальным поражением легких. У всех взяты тесты, после получения результатов будет поставлен окончательный диагноз. Отмечу, что все заболевшие контактировали с жительницей Лахденпохского района, у которой после поездки в Олонецкий район на похороны был подтвержден COVID -19", – написал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что  мужчина из Калуги приехал на похороны к родным в один из районов республики, в результате контакта с ним заболела пожилая женщина, которая теперь находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, на 25 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 331 человек.

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Комментарии

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Клим
2020-05-25 12:59:43
Так 49 человек умерших от пневмонии , на самом деле , реально умерли от короновируса ?? Или короновирус подтянули под эпидемию внебольничной пневмонии . В Дагестане именно так и делали местные ухари от власти .
Plant
2020-05-25 11:39:01
какая же ты злобная скотина
Саныч
2020-05-25 12:20:35
Plant, это да.
кир
2020-05-25 11:56:55
Plant, это ты скотина и тебе всё вернется.
кир
2020-05-25 11:21:09
Умершие от короны забирают с собой для компании глупых и непослушных людей. :)
Гость
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