Жители Карелии, контактировавшие с заболевшей COVID-19, находятся в тяжелом состоянии

У жителей Беломорска, которые общались с пенсионеркой, заразившейся коронавирусом после похорон, наблюдается клиническая картина COVID-19.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", в последние дни в Беломорске зарегистрировано восемь случаев пневмонии. У всех взяты анализы на коронавирус.

"У всех заболевших клиническая картина коронавируса, трое пациентов старше 70 лет в тяжелом состоянии, с тотальным поражением легких. У всех взяты тесты, после получения результатов будет поставлен окончательный диагноз. Отмечу, что все заболевшие контактировали с жительницей Лахденпохского района, у которой после поездки в Олонецкий район на похороны был подтвержден COVID -19", – написал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что мужчина из Калуги приехал на похороны к родным в один из районов республики, в результате контакта с ним заболела пожилая женщина, которая теперь находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, на 25 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 331 человек.