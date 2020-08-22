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Жители Карелии могут помочь попавшим в беду семьям собрать детей в школу

Новости. Общество
09:23, 23 Августа 2020
фото: © правительство Карелии
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Социальный Центр "Попечение" просит неравнодушных жителей республики помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу.

Социальный Центр "Попечение" ведет сбор вещей и учебных принадлежностей для школьников. Оказавшиеся в сложной жизненной ситуации дети нуждаются в тетрадках, ручках, линейках, красках и прочих товарах. Также дети испытывают потребность в одежде. Требуются носки и колготки, школьная и спортивная обувь, спортивные костюмы и футболки.

"Все сложить в пакетик , подписать - попечение, 1 сентября. И принести в наш центр. Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученицы Екатерины. Мы ждём вас ежедневно с 10 до 15.... Также вы можете оставить подписанные пакеты у кассира в магазине "Букинист", на Шотмана, 3 . Часы работы магазина- пн.-пт. 10:00–19:00; сб. 11:00–18:00; вс. 12:00–17:00", - говорится в сообщении Центра "Попечение" в соцсети. Там же опубликована подробная информация по проведению акции.

Ранее уже сообщалось, что неравнодушных жителей Карелии просят помочь собрать детей в школу.

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