Жители Карелии набрали кредитов на 10 млрд рублей для покупки жилья в 2018 году

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики заявляет, что в 2018 году жители республики чаще обращались за получением кредитных средств для покупки недвижимости.

Об этом заявил и.о. главы карельского Минстроя Александр Ломако на заседании правительства региона.

"Отмечу здесь по итогам 2018 года рост выданных ипотечных кредитов, что говорит об увеличении спроса на жилье и стремлении граждан улучшать свои жилищные условия", - сказал Ломако.

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