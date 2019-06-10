Жители Карелии не смогли удержаться от соблазна, проходя мимо пустующей дачи

Жители Пряжи украли триммер и моток электрического кабеля, сообщили в МВД Карелии.

Маршрут двух жителей Пряжи часто проходил мимо одного из домов. Они знали, что владелец использует дом как дачу и вне дачного сезона бывает тут редко. Тогда они решили пробраться внутрь в поисках ценных вещей. В конце весны они незаконно проникли в жилище.

Хозяин дома узнал о происшествии 1 июня и обратился в полицию. Он рассказал, что, вернувшись на дачу, обнаружил, что дверь выломана, отсутствует триммер и моток электрического кабеля.

Сотрудники полиции нашли подозреваемых – двух жителей Пряжи. Мужчины сбыли кабель в пункт приема металла за 300 рублей, а триммер – местному жителю за 3 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.