Жители Карелии обнаружили на берегу неподвижного тюленя (ФОТО)

Автор фотографий, на которых запечатлено лежащее на берегу дикое животное, считает, что тюлень спал.

Снимки с лежащим на кромке прибрежного льда животным опубликованы в сообществе "Беломорск | Официальная группа" в соцсети "Вконтакте".

Автор фото, выполненных 14 февраля в Беломорске, - Татьяна Каньшиева. Она рассказала, что увидела зверя с большого расстояния, после чего длительное время наблюдала за ним.

"Вчера днём с Октябрьского моста наблюдала, как возле островка на кромке льда лежал толстый маленький тюлень. На берегу тюлени неуклюжи и медлительны, поэтому на лежбищах они специально располагаются поближе к воде, чтобы в случае опасности нырнуть в водную гладь. К сожалению, бинокля с собой не было - рассматривала его через объектив фотоаппарата", - написала Татьяна Каньшиева.

Автор снимков считает, что тюлень находился в состоянии сна.

"За тюленем наблюдала более часа. Он спал. Известно, что эти животные могут спать как на суше, так и в воде. Через два часа вновь пришла на мост с любопытным вопросом: — Спит или уплыл? Тюлень спал.



- Да, — подумала я, — тихий час затянулся!, — Видно, крепкий сон его сморил. Сегодня островок был пуст — тюленя и след простыл. Выспался малыш", - рассказала Татьяна Каньшиева.

Ранее сообщалось, как в Карелии местный житель устроил фотосессию со случайно встреченным на трассе медведем.